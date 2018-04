Eckdaten Bauzeitraum ab 2018 Aufbauarten Limousine Abmessungen (L/B/H) 4370 / 1790 / 1435 Leergewicht k.A. Leistung k.A. Antriebsarten Voderrad Getriebearten k.A. Kraftstoffarten Benzin / Hybrid Abgasnorm k.A. Grundpreis k.A.

Die dritte Generation des Toyota Auris (2018) wird erstmals mit zwei verschiedenen Hybrid-Versionen angeboten. Alles zu Preis und Marktstart.

Der Toyota Auris (2018), dessen Preis noch unbekannt ist, hat sich optisch und technisch neu in Schale geworfen. Die dritte Generation des Auris basiert, wie schon Prius und C-HR, auf der TNGA-Plattform. TNGA steht dabei für "Toyota New Global Architecture". Besonders im Hinblick auf die Integration und verstärkte Verwendung des Hybridantriebs bietet die neue Plattform mehr Möglichkeiten. Die Japaner bieten in ihrem neuen Kompaktmodell erstmals zwei verschiedene Hybridversionen an. Die schwächere Version verfügt über einen 1,6-Liter-Benziner mit 122 PS, der stärkere Hybrid-Auris setzt auf einen zwei Liter großen Benziner und 180 PS. Letzter verbliebener Verbrenner im Portfolio ist ein 1,2 Liter kleiner Benziner, vermutlich mit 116 PS wie im C-HR. Diesel werden nicht angeboten. Eine höhere Verwindungssteifigkeit, eine Hinterachse mit Multilenker-Radaufhängung und ein um zwei Zentimeter gesunkener Schwerpunkt versprechen bessere Fahreigenschaften. Unterstrichen wird die neue Dynamik von einem strafferen Design mit einem ausdrucksstarken Markengesicht und einem optional farblich abgesetzten Dach. Die spitz zulaufenden Rückleuchten des Toyota Auris (2018) verfügen über LED-Technik. Mehr zum Thema: Alle Neuheiten auf dem Genfer Autosalon 2018

Neuheiten Toyota Auris Facelift (2015): Preis & Motoren Das kostet das Auris Facelift

Toyota auf dem Genfer Autosalon 2018​ im Video:

Toyota Auris (2018): Preis noch unbekannt