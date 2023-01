Toyota-News im Januar 2023: Akio Toyoda, Konzernchef und Enkel des Firmengründers, gibt die Leitung zum 1. April 2023 an Markenchef Koji Sato ab. Dieser Artikel wurde am 27.01.2023 aktualisiert.

Toyota-News 2023: Sato beerbt Konzern-Chef Toyoda

Toyota hat im Januar 2023 verkündet, dass Akio Toyoda, Konzernchef und Enkel des Firmengründers, die Leitung des Autobauers zum 1. April 2023 an den derzeitigen Markenchef Koji Sato abgibt. Toyoda, der seit 2009 den Autokonzern geführt hat, übernimmt künftig das Amt des Verwaltungsratsvorsitzenden. Sato verantwortete bisher das Geschäft der Luxusmarke Lexus sowie die Motorsportaktivitäten des Konzerns. Der 53-Jährige ist seit 1992 bei Toyota. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars fährt den Toyota bZ4X (2023) im Video:

