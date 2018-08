Sind das etwa bisher unveröffentlichte Aufnahmen vom Set von "Fast and the Furious"? Leider nicht, auch wenn die Szene stark an die Parkgarage in Shibuya aus "Tokyo Drift" erinnert. Das hier ist "Fast and the Furious" im echten Leben, genauer gesagt in Thailand. Dort trifft sich die lokale Tuning-Connection mitten in der Nacht, um ihre Meisterwerke zu präsentieren.

