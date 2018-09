In der Serie leistete das GT2-Aggregat mit 3,6 Litern Hubraum, abhängig vom Modelljahr, zwischen 462 und 483 PS. Was die Nachbearbeitung durch Porsche-Spezi 9ff und der ...

Man stelle sich vor, ein Carrera 4S-Fahrer schiebt sich auf seine Top-Speed von 305 km/h – und in dem Moment blinkt ihn ein VW T5 von der linken Spur. Unsinn? Nein, keineswegs: TH Automobile hat einen 2010er T5 derart auf den Kopf gestellt, dass er sogar den Rekord für den schnellsten Bus der Welt geknackt hat. Mit 311 km/h wohlgemerkt! Für die Straße und nicht mehr für die Rennstrecke optimiert, leistet der Bulli statt der 800 "nur" noch 638 PS. Statt Vierzylinder, wütet nun der Motor von einem Porsche 996 GT2 unter der Haube. Statt die Kraft – wie in den meisten VW T5 – über die Vorderachse auf die Straße zu bringen, massiert der VW T5 (TH2RS die Power von 638 PS über die Hinterwalzen in den Asphalt. Richtig gehört: Der VW T5 geht stramm in Richtung 700 PS. In der Serie leistete das GT2-Aggregat mit 3,6 Litern Hubraum, abhängig vom Modelljahr, zwischen 462 und 483 PS. Was die Nachbearbeitung durch Porsche-Spezi 9ff und der anschließende Test auf dem Leistungsprüfstand deutlich nach oben korrigierten.

