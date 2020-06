In der Spitzenvariante P100D sprintet der Tesla so in 3,1 Sekunden auf 100 km/h.

FAB Design stellt im März 2017 den Virium vor. Die Basis liefert das Tesla Model X – ein Elektro-SUV, das sich mit seinen Flügeltüren perfekt in den Portfolio der Schweizer eingliedert.

Die Tuningschmiede FAB Design wagt sich an ihr erstes Elektroauto und gleich zum Start haben sich die Schweizer mit dem Tesla Model X ein echtes Monster rangeholt. Denn an dem umgebauten SUV, das auf den Namen "Virium" getauft ist, wirken selbst die beeindruckenden 23-Zoll-Evotrek-Felgen mit den 315/25er-Reifen gar nicht mehr so mächtig. Dafür hat FAB aber auch ordentlich am Auftritt des Model X aka Viriums gefeilt. Im Mittelpunkt des Tunings steht ein Widebody-Kit mit Verbreiterungen an allen vier Kotflügeln sowie Modifikationen an Seitenschwellern, Front- und Heckschürze. Neue Zierelemente an der Front geben dem Virium zudem ein unverwechselbares Gesicht. Nicht zuletzt wegen der Flügeltüren ist das Model X der perfekte Kandidat für die Aufwertung von FAB Design, denn damit nehmen die Schweizer wieder einen Flügeltürer in ihr Portfolio auf und bauen so ihr Markenzeichen weiter aus.

Messe Mercedes S-Klasse: Tuning von FAB Design 630 PS Mercedes S-Klasse-Coupé

Tesla Model X von FAB Design bis 733 PS stark

Den Antrieb des Virium hat FAB Design nicht angefasst – das ist aber auch gar nicht nötig. Schließlich liefert das Tesla Model X mit 332 bis 733 PS schon eine brachiale Leistung, die via Allradantrieb auf die Straße gebracht wird. In der Spitzenvariante P100D sprintet der Tesla so in 3,1 Sekunden auf 100 km/h. Der Preis für das Optik-Tuning am Virium beläuft sich auf 25.095 Schweizer Franken, umgerechnet rund 23.380 Euro.