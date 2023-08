Wer an der Zapfsäule versehentlich schon mal zum falschen Kraftstoff gegriffen hat weiß: Ein solcher Fehler kann schnell zum teuren Desaster werden. Die Jungs von Garage 54 haben nun getestet, was passiert, wenn man je fünf Liter Treibstoff von fünf verschiedenen Sprit-Sorten tankt. Schafft es das geschundene Auto trotz des Sprit-Cocktails auf eigener Achse zurück in die russische Werkstatt? Oder war das die letzte Fahrt für den Lada? Das Ergebnis zeigt das Video unten. Oben erklärt die AUTO ZEITUNG, wie weit Autos bei 0 Kilometer Restreichweite laut Tacho im Durchschnitt noch kommen. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. ​Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Ratgeber Ratgeber: Was bringt Aral Ultimate, Shell V-Power & Co.? Lohnen sich Premium-Kraftstoffe?

Fünf Sprit-Sorten in einem Tank im Garage 54-Video:

