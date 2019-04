Renault Twizy 45: Fahren ab 14

Renault Twizy 45: In Frankreich schon ab 14 Jahren

Hier kommt die Meldung, von der all die Nachwuchs Petrol-Heads schon immer geträumt haben. Führerschein mit 17, alleine Fahren ab 18? Alles schön und gut, nur leider in allzu unerreichbarer Ferne. Doch zum Glück gibt es ja die EU, die nun Kinderträume wahr macht - und damit vermutlich für ziemlich intensive Diskussionen im Familienkreis sorgt.

In Frankreich wurde nämlich nun eine EU-Verordnung umgesetzt, mit der bereits 14-Jährige allein hinters Steuer dürfen - vorausgesetzt, sie haben einen entsprechenden "BSR"-Führerschein und sitzen in einem Fahrzeug, das nicht schneller als 45 km/h fährt. Ebendiese Voraussetzungen erfüllt beispielsweise das Elektroauto Renault Twizy 45. Kleiner Wehrmutstropfen: eine ähnliche Regelung in Deutschland ist im Moment nicht vorgesehen.