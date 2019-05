... anderen Seite kann er mit dem im besten Fall in 2,4 Stunden aufgeladenen Akku immerhin bis zu 50 Kilometer ohne Verbrenner fahren und dabei ein Tempo von 140 km/h erreichen. Und weil die Politik ein ...

Ausgerechnet die neue Top-Version des Porsche Panamera rüstet Porsche ab 2017 mit einem Plug-In-Hybriden auf und stellt mit dem Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid (2017) zum ersten Mal einen Stromer an die Spitze der Baureihe. Der Preis hat es dabei in sich, startet dieser doch bei 185.736 Euro. Eine sonderliche Sensibilität hat man Porsche-Kunden bislang ja nicht nachgesagt, gerade nicht beim Preis. Doch anscheinend öffnen sich die Schwaben weiter für zarter besaitete Gemüter und versprechen reichen Rasern mit dem elektrifizierten Turbo-S-Variante Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid (2017) ein reines Gewissen.

Interview mit Porsche-Chef Oliver Blume (Video):

Preis: Panamera Turbo S E-Hybrid ab 185.748 Euro

Das Paket, das die Zuffenhausener dafür schnüren, kann sich bei Vollgasfetischisten genauso sehen lassen wie bei Tesla-Fans und Klimaschützern. Denn auf der einen Seite schafft der neue Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid (2017) den Sprint von 0 auf 100 km/h in 3,4 Sekunden schneller, als man seinen sperrigen Namen aussprechen kann. Auf der anderen Seite kann er mit dem im besten Fall in 2,4 Stunden aufgeladenen Akku immerhin bis zu 50 Kilometer ohne Verbrenner fahren und dabei ein Tempo von 140 km/h erreichen. Und weil die Politik ein Faible für Plug-in-Hybride hat, sinkt rein rechnerisch der Verbrauch auf 2,9 Liter und stempelt den Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid (2017) unter den Luxuslinern auch noch zum Sparmeister.

680 PS Systemleistung im Panamera E-Hybrid

Als Basis dafür dient den Entwicklern das gleiche Paket wie im gerade vorgestellten Panamera 4 E-Hybrid. Nur dass sie diesmal den 100 kW-Motor und den 14,1 kWh großen Lithium-Ionen-Block aus der E-Abteilung nicht mit einem V6-, sondern gleich mit einem V8-Benziner zusammenspannen. Statt 550 stehen dann beim Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid (2017) also 680 PS Systemleistung im Datenblatt und das maximale Drehmoment klettert auf 850 Newtonmeter. Kein Wunder, das Porsche den Spitzenstromer ausschließlich mit Allradantrieb ausliefert, weil so viel Kraft selbst die 21-Zöller auf der Hinterachse alleine wahrscheinlich überfordern würde. Zwar verspricht der neue Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid (2017) Rasen ohne Reue, doch Porsche wäre nicht Porsche, wenn sich die Schwaben das gute Gewissen nicht teuer bezahlen ließen. Zwar ist der Turbo S wie üblich auch besonders gut ausgestattet und hat neben der Luftfederung und der Hinterradlenkung für die Langversion zum Beispiel gleich auch Keramikbremsen an Bord, doch mit 185.736 Euro für den kurzen und 199.183 Euro für den langen Panamera ist der Turbo S eben auch gute 30.000 Euro teurer als der normale Turbo. Aber es hat ja niemand gesagt, dass Sparen ein billiges Vergnügen ist. Erst recht nicht, wenn man es dabei auch noch eilig hat.