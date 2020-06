Mit Optimierungen am Steuergerät, Sportluftfilter und einer Hochleistungsabgasanlage kitzelt Mansory weitere PS und Newtonmeter heraus.

Carbon wohin das Auge blickt – Getreu dieses Mottos hat sich Mansory den Porsche Panamera vorgenommen. Und wie sollte es auch anders sein, schließlich sind die selbstgefertigten Carbonkomponenten das Kennzeichen des Schweizer Automobilveredelers. So packt Mansory den Porsche Panamera in ein Aerodynamikpaket mit verbreiterten Radläufen, unter denen jetzt mächtige 22-Zöller Platz finden, neuen Schwellern sowie Front- und Heckschürze. Dabei stechen markante Punkte wie Lufteinlässe, Spoiler und Diffusor sowie die Motorhaube durch den Einsatz von Sichtcarbon heraus. Die Lackierung in "Candy Red" sorgt für starken Kontrast und hebt die Carbon-Applikationen noch stärker hervor. Auch vor dem Innenraum machen die Schweizer nicht Halt und veredeln Sportlenkrad, Schaltknauf, Sitze und Armaturen mit Leder und Carbon. Highlight sind die gelben Ziernähte und –leisten, die dem Mansory Panamera auch innen ein exklusives Erscheinungsbild verleihen. Mehr zum Thema: Exklusive Mansory-Boliden

Porsche Panamera II (Fahrbericht) im Video:

Porsche Panamera mit Tuning von Mansory