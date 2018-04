... entwickelte der Panamera aus Leipzig, als er noch in Riviera-Blau unterwegs war. Die Polizei war so fasziniert davon, dass sie ihn gleich mal stilllegte.

... Top Marques in Monaco, da sticht der Prösch-Panamera immer noch heraus, Monster-Spoiler sei Dank. Die Monegassen werden wohl zunächst gedacht haben, Rauh-Welt-Begriff himself hat von 911 auf Panamera umgesattelt und ist ...

Das muss man erstmal schaffen – mit einem auf der Top Marques ja geradezu trivialen Porsche Panamera aufzutauchen und trotzdem ein Maximum an Aufmerksamkeit zu bekommen.

Ein Porsche Panamera Turbo ist ja eigentlich schon an sich ein vorzeigbares Automobil. Aber wenn man auffallen möchte, muss man auch da nochmal ran: Heftiger Widebody-Umbau und speziell für diesen Porsche von RAD48 gefräste Felgen drauf und natürlich Airride-Fahrwerk. Versteht sich. Damit ist dann der erste Schritte zur allgemeinen Aufmerksamkeit – egal, wo die Reise hingeht – getan. Manchmal erfährt man dann aber auch etwas mehr Aufmerksamkeit als einem lieb ist. Wenn die Polizei sich für das eigene Gefährt so sehr interessiert, dass sie es anhält und stilllegt, ist das wohl nicht so ganz im Sinne des Erfinders. Also hat selbiger, "dumped"-Chef Marcus Prösch, den Panamera nach dieser Episode von Blau auf Grün umlackieren lassen und einen Heckspoiler installiert, der diesen Begriff neu definiert. Eine Biertheke, ja, aber die aus Düsseldorf! Und weil ein solcher Spoiler in Düsseldorf und anderswo in Deutschland auch schon wieder Konflikte mit den Ordnungshütern heraufbeschworen hätte, präsentiert sich der Porsche Panamera Turbo lieber gleich in exklusivster Umgebung außerhalb Deutschlands.

Neuheiten Porsche Panamera II (2016): Preis Panamera II ab 113.027 Euro

Porsche Panamera mit riesigem Spoiler (Video):

Ein Panamera aus Leipzig als Hingucker