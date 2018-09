... mit der goldenen Nase verliehen. Für herausragende Leistungen in der Produktpiraterie. In China, so scheint es, gehört es seit langer Zeit zum guten Ton, westliche Produkte in bescheidener Qualität und – gerade bei Autos – mit zweifelhaften ...

Einen nagelneuen Porsche Macan für schlappe 15.000 Euro? In China kein Problem. Da wird aus dem Namen Porsche einfach Zotye SR8 und der Rest 1:1 plagiiert. In Deutschland würde dafür der Plagiarius, der schwarze Zwerg mit der goldenen Nase verliehen. Für herausragende Leistungen in der Produktpiraterie. In China, so scheint es, gehört es seit langer Zeit zum guten Ton, westliche Produkte in bescheidener Qualität und – gerade bei Autos – mit zweifelhaften Sicherheitsfunktionen nachzubauen. Der China-Porsche Zotye SR8 unterscheidet sich vom Original nur dadurch, dass der Porsche-Schriftzug ersetzt wurde. Auch der Innenraum des Zotye SR8 wurde den Porsche-Blaupausen entsprechend umgesetzt, vom Design des Lenkrads über die Zierleisten und die Mittelkonsole bis hin zur analogen Uhr oben auf dem Armaturenbrett. Bisher hielten sich die Chinesen damit zurück, sowohl das Äußere als auch das Innere eines Wagens zeitgleich zu kopieren. Mit dem Zotye SR8 scheinen aber auch diese Zeiten vorbei. Mangels entsprechender chinesischer Gesetze hat Porsche auch keine Möglichkeit gegen dieses dreiste Verhalten von Zotye vorzugehen.

Zotye SR8: Chinesische Kopie des Porsche Macan