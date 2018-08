... starken 991 Carrera GTS hochgepusht hat, ist nicht überliefert. Also dürfen wir davon ausgehen, dass der klanggewaltige Porsche nach wie vor in vier Sekunden auf hundert sprintet. In der Spitze schafft der Porsche 991 Carrera GTS übrigens satte 300 km/h.

Wem der originale Boxster-Sound vom Porsche 991 Carrera GTS zu lasch ist, findet mit der Edelstahl-Auspuffanlage von Armytrix eine klanggewaltige Lösung.

Tief, sonor und sprotzelnd wummert sich der Akustik-getunte Porsche 991 Carrera GTS von der südafrikanischen Tuningschmiede Wulfchiptegnik ins Herz der Fans deftiger Motorensounds. Dank der Zusammenarbeit mit dem japanischen Auspuff-Spezi Armytrix riskiert der Porsche 911 Carrera GTS eine mächtig dicke Lippe. Und zwar auf Knopfdruck – die Edelstahl-Auspuffanlage ist nämlich Klappen-gesteuert. So klingt der 3,4 Liter große Sechszylinder-Boxer im Heck des 991 Carrera GTS auf Wunsch ganz zivil oder eben mächtig böse. Wie die Bilder vom Auspuff-Umbau zeigen, bietet Armytrix für den Porsche eine komplette Sportauspuffanlage an. Mit einem optischen Höhepunkt am Ende: Die Endrohre sind blau. Trotz der auffälligen Endrohrfarbe handelt es sich insgesamt um ein dezentes Auspuff-Tuning für den Porsche, für den Laien also nur schwer zu erkennen.

Porsche 911 Carrera GTS von Armytrix (Video):

Porsche 911 Carrera GTS von Armytrix

Ob Wulfchiptegnik auch die Motorleistung des ab Werk 430 PS starken 991 Carrera GTS hochgepusht hat, ist nicht überliefert. Also dürfen wir davon ausgehen, dass der klanggewaltige Porsche nach wie vor in vier Sekunden auf hundert sprintet. In der Spitze schafft der Porsche 991 Carrera GTS übrigens satte 300 km/h. Den rund 118.000 Euro teuren GTS unterscheiden dunkle Bi-Xenon-Scheinwerfer, eine sportlichere Frontschürze und mattschwarze 20-Zoll-Felgen mit Zentralverschlüssen vom normalen 911er.