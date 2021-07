Wie nur ganz wenige Autohersteller überhaupt hat es Porsche geschafft, die Grundform des Porsche 911 nicht nur über die Jahrzehnte zu erhalten, sondern dessen Design immer wieder weiterzuentwickeln, ohne die Historie zu verleugnen – in anderen Worten: Das Elfer-Design ist ikonisch! Wenn es nach der Meinung von Youtuber und Autodesigner "TheSketchMonkey" geht, könnte die aktuelle Baureihe 992 aber ein typischerer Vertreter seiner Baureihe sein. Der Hauptkritikpunkt: die hohen Rückleuchten. Im Video erklärt er, was das typische Porsche 911-Design ausmacht und am Beispiel des 911 GT3 Touring, wie er die Rückansicht verändern würde. Das Redesign zeigen wir im Video unten. Oben stellt die AUTO ZEITUNG den Porsche 911 Turbo S im Fahrbericht vor.

Porsche 911 (992)-Redesign im "TheSketchMonkey"-Video: