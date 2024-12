Beklaute Polizei vermisst teure Rundumleuchten

Polizisten des Reviers Neckarsulm sind mehrere Rundumleuchten entwendet worden. Wer sie findet, soll sie zurückgeben.

Nach einem Einsatz am 24. November 2024 in der Nähe von Bad Friedrichshall sind Beamte des Reviers Neckarsulm beklaut worden. Die Polizisten hatten zuvor einer Autofahrerin geholfen, die auf einer Landstraße nahe der Kleinstadt mit einer Panne liegen geblieben war. Zur Absicherung des Einsatzorts hatten die Beamten das Pannenauto in der Dunkelheit mit Rundleuchten (Hier die besten Warnleuchten finden) geschützt und waren anschließend zum nächsten Einsatz geeilt.

Teure Rundumleuchten entwendet: Polizei sucht "ehrlichen Finder"

Nach der Pannenhilfe legte die Autofahrerin die sogenannten Flare-Leuchten in den Straßengraben. Doch schon kurz darauf, als die Beamt:innen sie abholten wollten, waren die recht teuren Leuchten verschwunden: Im Sechserpack kosten sie über 240 Euro. In sozialen Netzwerken wie X bittet die Polizei darum, die Leuchten im Revier Neckarsulm abzugeben.