Freut euch auf eine Entdeckertour durch die Welt original ungarischer Salamispezialitäten: Da ist die Wintersalami, so genannt, weil sie früher nur in den kalten Wintermonaten hergestellt werden konnte. Die PICK Original Ungarische Salami, wie sie richtig heißt, wird seit 1869 nach altem Familienrezept aus reinem Schweinefleisch und ungarischen Gewürzen gefertigt. Über Buchenholz kalt geräuchert reift sie so lange, bis sich der natürliche weiße Edelschimmel an der Oberfläche gebildet hat. Superlecker auf dickem Bauernbrot, oder als Belag auf unseren ungarischen Langos.

Auch die PICK Kolbász schmeckt pur oder als würzige Zutat. Edelsüße und Schärfe ungarischer Paprika verleihen ihr den unverwechselbar würzigen Geschmack. Für den kleinen Hunger zwischendurch jetzt noch schnell die zwei Sorten PICKSTICK in mild und pikant in die Manteltasche packen und dann ab nach draußen.

Denn für alle Selbermacher, für die das Abenteuer an der Grilltonne jetzt erst so richtig startet, gibt es einen echten BBQ-Smoker dazu. Buche, Pflaume, Ahorn, oder Kirsche – geräuchert werden kann mit vielen Holzarten. Fleisch, Fisch und sondern sogar Gemüse bekommen ein unvergessliches Aroma. Ja, es wird wohl ein Jahrhundertherbst.