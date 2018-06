Das Infotainment lässt sich per Touchscreen oder Spracherkennung bedienen.

Auch das Interieur ist bunter geworden. Ebendort setzt Peugeot insbesondere seine Modellpflege an, spendiert dem 108 Mirrorlink, Android Auto und Apple Carplay.

So ist der Kleinstwagen und 107-Nachfolger mit zwei neuen Außenfarben Blau und Grün sowie neuen Tönen für beide Dachvarianten erhältlich.

Eckdaten Bauzeitraum Seit 2014 Aufbauarten Kombilimousine Türen 3-5 Abmessungen (L/B/H) 3475/1615/2340 Leergewicht 915-985 Leistung 69-82 Getriebearten manuell Kraftstoffarten Benzin Grundpreis ab 10.090 Euro Antriebsarten Abgasnorm

Das Peugeot 108 Facelift (2018) erhält zum neuen Modelljahr neue Farben, mehr Vielfalt beim Infotainment und einen neuen Motor. Der neue Preis ist noch nicht bekannt.

Vier Jahre nach seinem Marktstart erhält das Peugeot 108 Facelift (2018) neue Frische, sowohl für die geschlossene Variante als auch für die mit Rolldach. So ist der Kleinstwagen und 107-Nachfolger mit zwei neuen Außenfarben Blau und Grün sowie neuen Tönen für beide Dachvarianten erhältlich. Auch das Interieur ist bunter geworden. Ebendort setzt Peugeot insbesondere seine Modellpflege an, spendiert dem 108 Mirrorlink, Android Auto und Apple Carplay. Das Infotainment lässt sich per Touchscreen oder Spracherkennung bedienen. Zudem warnt das Peugeot 108 Facelift (2018) durch die neue Verkehrszeichenerkennung vor Geschwindigkeitsbegrenzungen und situationsabhängigen Überholverbotszonen.

Peugeot 108 Facelift (2018): Preis noch nicht veröffentlicht