VW Golf Variant

Wer im Wolfsburger Bestseller sein Smartphone anbinden möchte, kann das werksseitig eingebaute App Connect-System nutzen. Für induktives Laden sind allerdings 465 Euro fällig. Die Nutzung von Online-Diensten mithilfe von We Connect beziehungsweise We Connect Plus ist technisch zwar vorbereitet, allerdings ist hierfür ein zusätzlicher Vertrag nötig. Eine Freisprecheinrichtung ist auch im VW Serie. Wer den Sound des serienmäßigen Radios und der installierten sechs Lautsprecher ein wenig aufpeppen möchte, kann das 480 Watt Harman-Kardon-Soundsystem inklusive 12-Kanal-Verstärker und Subwoofer für 680 Euro buchen.

Foto: Zbigniew Mazar