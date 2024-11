Hier wird das Abstellen des Autos belohnt

Parken ist in größeren Städten oftmals nicht nur nervig, sondern auch teuer. Dies ändert sich in einem Hamburger Parkhaus nun vollkommen: Denn hier werden Autofahrende bezahlt, wenn das Fahrzeug dort parkt. Die Hintergründe!

In einem Hamburger Parkhaus soll es demnächst eine außergewöhnliche Aktion geben: Autobesitzer:innen werden für das Parken belohnt. Statt Parkgebühren zu zahlen, erhalten sie Geld für die Nutzung des Parkhauses. Ziel der Initiative vom Parkhaus "Stadtkontor Parking" am Besenbinderhof in der Hamburger Innenstadt ist es, das Parkhaus über einen längeren Zeitraum auszulasten, so der Betreiber Norbert Postek im Interview mit dem Hamburger Abendblatt.

Es ist wieder soweit: Mit dem Black Friday steht das Shopping Event des Jahres vor der Tür. Mit den besten Rabatten bei Amazon richtig Geld sparen – vom 21. November bis 2. Dezember.

Und hier geht es zu den besten Preis-Empfehlungen direkt von der Redaktion der AUTO ZEITUNG!

Die Aktion soll spätestens am sechsten Dezember 2024 starten und funktioniert folgendermaßen: stellt man sein Fahrzeug in dem Parkhaus ab und parkt beispielsweise vier Stunden, erhält man die Gebühr von vier Euro zurück. Zieht man ein Tagesticket für zwölf Euro, bekommt man diese Summe zurück. Dabei haben sich jedoch neue Herausforderungen für den Betreiber ergeben, denn die Software der Parkautomaten ist nicht für die Auszahlung von Geldbeträgen programmiert. Dafür will Norbert Postek jedoch eine Lösung schaffen. Notfalls soll es einen Schalter im Foyer geben, wo Nutzer:innen das Geld erhalten. Wie lange diese Aktion gehen soll, ist nicht bekannt.