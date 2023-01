Als Nachfolger des Scirocco II rollte der VW Corado im Herbst 1988 zu den Händlern. Was ursprünglich als technisch modernes Auto für einen attraktiven Preis geplant war, geriet aber in der Entwicklung und somit auch im Preis zu teuer. Deshalb lief der Scirocco noch eine ganze Weile parallel zum Corrado als preiswerte Alternative vom Band. Der Beliebtheit des Corrado tat das aber keinen Abbruch, gerade wegen seines ausfahrbaren Heckflügels und seiner VR6-Motoren. Heute ist ein unverbastelter und gut erhaltener Corrado eine Seltenheit.

Zwischen dem 480 (Coupé) und dem 460 (Limousine) war der Volvo 440 quasi die goldene Mitte, ein Fließheckmodell. 1988 startet der Schwede, der gar nicht in Skandinavien, sondern in den Niederlanden gefertigt wurde, in den Markt. Volvo-typisch war das Fahrverhalten narrensicher und die passive Sicherheit hoch.

Wer sich schon einmal dachte, der Saab 9000 CD käme ihm bekannt vor, hat recht: Der Schwede ist in vielen Teilen baugleich mit dem Fiat Croma, dem Lancia Thema und dem Alfa Romeo 164. Was sich auch darin äußerte, dass sich das Zündschluss nicht Saab-typisch in der Mittelkonsole, sondern im Armaturenbrett wiederfand. Drei Jahre nach der Markteinführung erweiterte 1988 die CD genannte Stufenhecklimousine das Angebot.

Der Lancia Delta Hifi Integrale ist im Vergleich zum Delta wohl das, was der M5 für Bimmer-Fans beim 5er ist: der Traum schlechthin. Breitere Kotflügel, ein Lufteinlass in der Motorhaube und größere Felgen machen auf die gesteigerte Leistung aufmerksam. Der 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbo erstarkte auf satte 185 PS (mit Katalysator 177 PS).

Der Alpina B10, der auf dem E34 aufbaut, feiert ebenfalls 30. Geburtstag. Der Autobauer hat sich den 535i mit dem 3,5 Liter großen Reihensechszylinder geschnappt und eine Leistung von 254 PS und 325 Newtonmeter herausgeholt (Serie: 211 PS/305 Newtonmeter). Damit beschleunigt der Alpina in nur 6,4 Sekunden auf Tempo 100 und fährt in der Spitze 250 km/h.

Ikonen wie der Audi V8, der BMW M3 E30 Evolution II oder der Opel Kadett GSi 16V werden 2018 30 Jahre alt und dürfen mit Stolz ein H-Kennzeichen tragen. Wir verraten, wer sich in diesem Jahr noch zu dem alten Eisen zählen darf!

Das Alter ist relativ und differiert oftmals durch die Augen des Betrachters. So würden sicher nicht wenige Autonarren einem Alpina B5 oder einem Lancia Delta Hifi Integrale ewige Jugend attestieren. Optisch knackig wie eh und je, können sogar die Motorleistungen mit denen moderner Autos locker mithalten. Aber: Nicht nur den Bayer und den Italiener eint, dass sie 2018 30 Jahre alt werden und somit berechtigt sind, das H-Kennzeichen zu tragen. Viele weitere Autos feiern in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag und dürfen sich (endlich) Oldtimer nennen. Einige von ihnen sind bereits von der Bildfläche verschwunden, wurden als Alltagsautos verschlissen und achtlos entsorgt, andere fristen ihr Dasein als exotische Sammlerobjekte. Zur ersten Kategorie darf sich fraglos der Cityflitzer Citroën AX zählen, der ab 1988 auch als Fünftürer erhältlich war. Ein weiterer Teilnehmer der Rubrik "verachtete Brot- und Butterautos" ist der Mitsubishi Galant. In den frühen 1990er-Jahren vielfach vor Reihenhäusern anzutreffen, ist von den damals rund 80.000 Exemplaren nur wenig übrig geblieben. Ein ähnliches Schicksal ist dem Rüsselsheimer Kassenschlager Opel Vectra A und dem VW Passat dritter Generation widerfahren. Wegen seiner eigenwilligen Front erhielt der B3 den Spitznamen "Nasenbär" und war stets ein verlässlicher Familienbegleiter, ernte aber allerhöchstens mit dem VR6-Motor anerkennende Blicke. Jener Motor und der ausfahrbare Heckflügel sorgten für die Popularität des VW Corrado, der 1988 den Scirocco beerben sollte. Da der Neuling aber zu teuer geriet, liefen beide Modelle zeitweise parallel vom Band.



H-Kennzeichen: Diese Autos werden 2018 Oldtimer