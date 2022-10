Mitte Oktober 2022 hat der AUTO ZEITUNG-Fotograf Aleksander Perkovic seinen Kampf gegen eine tückische Krankheit verloren. Wir trauern um ein Mitglied unseres Teams. Autor Johannes Riegsinger nimmt stellvertretend Abschied.

Im Sommer 2015 bin ich unterwegs im Auto, das Telefon klingelt. Aleksander Perkovic ist am Apparat: "Johnny", sagt er, "ich bin krank. Und es ist kein Spaß..." – Seit damals hat "Perko" unermüdlich gegen eine tückische, immer wiederkehrende Krankheit gekämpft und ist in dieser Auseinandersetzung im Oktober 2022 nun leider endgültig unterlegen. Aleksander "Perko" Perkovic war als freier Fotograf ein festes Mitglied unseres Teams. Einer, der die AUTO ZEITUNG mit seinen Bildern über viele Jahre hinweg prägte. Er hat unseren Geschichten nicht nur ein Gesicht gegeben, sondern sie intensiv mitgestaltet. "Perko" war ein Charakterkopf, einer der das Leben liebte, voller Emotion, aber auch gebildet und klug. Lange Dienstreisen waren mit ihm eine Freude, nie langweilig, immer voller Diskussionen, Debatten, Ulk und Witz. Und wenn es dann darauf ankam, war "Perko" mit der Kamera im Anschlag ON: Zu jeder Extra-Meile bereit, fleißig, unermüdlich und kreativ. Seine Bildsprache war dynamisch und opulent, er liebte Experimente und Neues, konnte aber auch die banalen Standards einer Magazin-Produktion mit Eleganz und Kompetenz eintüten. Aleks hatte einen Lauf mit Menschen: Wann immer es Personen der Auto-Welt zu porträtieren galt, hatte man mit ihm einen perfekten Fotografen, der unterhielt, plauderte, locker machte und so großartige Porträts einfing. Aleks war autobegeistert: Vor seiner Linse wurden Autos zu Stars – aber er hatte auch ein Auge für das Drumherum, für Landschaft, Licht und Situation. Der diplomierte Kommunikationsdesigner Aleksander Perkovic war ein Künstler, malte herausragend gut und liebte Musik, er hatte ein Herz für junge Menschen, wie sein Engagement als Referent im Bildungswesen eindrucksvoll belegte. "Perko" hinterlässt seine geliebte Frau Vera, einen großen Freundeskreis, in dem er mitreißender Mittelpunkt sein konnte und eine betrübte Redaktionsmannschaft bei der AUTO ZEITUNG. Gute Reise, Aleks.

Nachruf auf AUTO ZEITUNG-Fotografen Aleksander Perkovic