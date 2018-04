Der Geländewagen Mitsubishi Pajero ist ein altbekanntes Modell des japanischen Autobauers und seit mehr als 30 Jahren in dessen Produktkatalog. 1981 wurde er in Tokio vorgestellt und befindet sich seit 2006 in seiner vierten Generation. Den Pajero gibt es als Dreitürer mit einem Radstand von 2,55 Metern oder als Fünftürer mit einem 2,78 Meter langen Radstand. Bei uns ist er ausschließlich mit einem 200 PS leistendem 3,2-Liter-Turbodiesel erhältlich. Der klassische Geländewagen kostet ab 32.990 Euro.