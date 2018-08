Nur wenige Mercedes haben in den sozialen Netzwerken so sehr für Aufsehen gesorgt wie die Mercedes X-Klasse. Und dabei bekommt nicht mal das Auto selbst die ganze Aufmerksamkeit, sondern das Typenschild, das in der Regel am Heck platziert wird. In diesem Fall trägt ein User den Schriftzug in der Hand und führt ein kleines Missgeschick zutage, das die Entwickler so vielleicht nicht bedacht hatten. Aber seht selbst im Video!

