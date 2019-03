Der Mercedes SL 72 AMG ist mit seiner limitierten Stückzahl von 35 der wohl seltenste AMG, den es gibt. Er wurde 1995 auf Basis der Baureihe R 129 gefertigt.

35 und 72 – das sind die wichtigsten Zahlen, wenn es um den Mercedes SL 72 AMG geht. Mit einer limitierten Auflage von nur 35 Stück ist der SL 72 eines der seltensten AMG-Modelle, wenn nicht das seltenste überhaupt. Dass einem der Roadster im wahren Leben begegnet, passiert nämlich so gut wie nie. Allein 25 der 1995 gebauten Exemplare wurden von einem Sultan in Bahrain gekauft. Nur zehn der Mercedes SL 72 AMG schafften es überhaupt in den freien Verkauf. Dementsprechend hoch ist der Preis, den man für die Rarität entrichten muss: Unter 100.000 Euro läuft nichts. Die Zahl 72 aus der Modellbezeichnung leitet sich von der Macht ab, die unter der Motorhaube lauert: Ein V12-Motor mit 7,3 Litern Hubraum. Dabei kommt natürlich die Frage auf, wie Mercedes von einer drei (7,3 Liter) zur zwei (SL 72) kommt – die Antwort liegt in der exakten Hubraum-Größe, die liegt nämlich bei 7291 ccm. Als Mercedes 1999 beschlossen hat das V12-Triebwerk in weiteren 50 Exemplaren der Baureihe R 129 zu versenken, wurde der Name übrigens angepasst – in Mercedes SL 73 AMG.

