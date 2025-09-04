close
Alle Infos zum Mercedes G-Klasse

Mercedes G-Klasse Cabrio: Rückkehr offiziell bestätigt

Max Grigo Redakteur

Überraschendes aus Stuttgart: Das Mercedes G-Klasse Cabrio kommt zurück! Nähere Infos stehen noch aus, doch das neue Modell blickt auf eine lange Historie zurück.
Vor dunklem Hintergrund ist die Silhouette des Mercedes G-Klasse Cabrio zu erkennen.
Foto: Mercedes

Auch wenn es außerhalb von Fan-Kreisen etwas in Vergessenheit geraten ist: Die Mercedes G-Klasse war von 1979 bis 2013 auch als Cabrio erhältlich. Die offene Variante basierte stets auf dem Modell mit kurzem Radstand und zwei Türen, das in der Zwischenzeit komplett aus dem Sortiment gekickt wurde. Anfang September 2025 bringt Mercedes nun die überraschende Ankündigung, dass das Cabrio zurückkehrt. Ein mitgeliefertes Teaserfoto (siehe oben) zeigt die Silhouette des Cabriolets, das augenscheinlich auf dem aktuellen Standard-Radstand basiert und demnach über vier Türen zugänglich sein dürfte. Wie bei den vergangenen G-Klasse Cabrios fällt das Heck vergleichsweise früh steil ab, um das Faltdach verstauen zu können. Wir warten gespannt auf weitere Infos zu Technik und Marktstart!

Mercedes G-Klasse Cabrio G 500 Final Edition Geländewagen Sondermodell
Die Mercedes G 500 Cabrio Final Edition von 2013. Foto: Mercedes

Wer das serienmäßige G-Klasse Cabrio nicht abwarten kann, sollte einen Blick auf entsprechende Umbauten werfen – etwa den G 63 von Refined MarquesG 63 Art Piece von Mansory oder den Maybach G 650 Landaulet.
Der Mercedes G 580 EQ (2024) im Fahrbericht (Video:)

 
