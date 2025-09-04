Mercedes G-Klasse Cabrio: Rückkehr offiziell bestätigt
Überraschendes aus Stuttgart: Das Mercedes G-Klasse Cabrio kommt zurück! Nähere Infos stehen noch aus, doch das neue Modell blickt auf eine lange Historie zurück.
Auch wenn es außerhalb von Fan-Kreisen etwas in Vergessenheit geraten ist: Die Mercedes G-Klasse war von 1979 bis 2013 auch als Cabrio erhältlich. Die offene Variante basierte stets auf dem Modell mit kurzem Radstand und zwei Türen, das in der Zwischenzeit komplett aus dem Sortiment gekickt wurde. Anfang September 2025 bringt Mercedes nun die überraschende Ankündigung, dass das Cabrio zurückkehrt. Ein mitgeliefertes Teaserfoto (siehe oben) zeigt die Silhouette des Cabriolets, das augenscheinlich auf dem aktuellen Standard-Radstand basiert und demnach über vier Türen zugänglich sein dürfte. Wie bei den vergangenen G-Klasse Cabrios fällt das Heck vergleichsweise früh steil ab, um das Faltdach verstauen zu können. Wir warten gespannt auf weitere Infos zu Technik und Marktstart!
Wer das serienmäßige G-Klasse Cabrio nicht abwarten kann, sollte einen Blick auf entsprechende Umbauten werfen – etwa den G 63 von Refined Marques, G 63 Art Piece von Mansory oder den Maybach G 650 Landaulet.
Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon
Der Mercedes G 580 EQ (2024) im Fahrbericht (Video:)