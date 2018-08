Behäbig ist anders. Trotz seines Gewichts kann der G 500 mit einem Spitztempo von 210 km/h beeindrucken. Und was ihm an Speed fehlt, macht er mit Sound wieder wett, denn es gibt keinen Mercedes, der ... >> Mehr zum Thema: Einzeltests im Überblick

Trotz des neuen Motors hat der Mercedes G 500 (MJ 2015) seinen einzigartigen Charakter behalten. Dabei ist der Geländewagen flinker als er aussieht. Ein erster Test!

Der Mercedes G 500 (MJ 2015) steht im Test und trotzt der Evolution, denn in Zeiten verschärfter Abgasnormen und Crashvorschriften geht es automobilen Dinos oftmals an den Kragen. In 36 Jahren vom Arbeitstier zum Lifestyle-Auto aufgestiegen, kämpft sie wacker gegen das Aussterben. Mit regelmäßigen Frischzellenkuren hebt Mercedes den G immer wieder über die Zulassungshürden, das neueste Update gibt es jetzt zu Preisen zwischen 89.922 Euro für den G 350 d und 282.209 Euro für den G 65 mit zwei neuen Motoren – größerer Navibildschirm und modernere Instrumente inklusive. Für Knauserer drückt der nun 245 PS starke V6-Diesel den Verbrauch auf 9,9 Liter und macht den 350 d zur sparsamsten G-Klasse aller Zeiten.

Mercedes G 500 (MJ 2015) im Test überraschend schnell