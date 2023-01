Das Mercedes B-Klasse Facelift (2014) soll sportlich, praktisch und mit einer stark modernisierten Ausstattungsvielfalt die Konkurrenz aus Wolfsburg und München in ihre Schranken verweisen. Das ist der Preis, das sind die Motoren!

Mit dem Mercedes B-Klasse Facelift (2014) zum Preis ab 27.334,30 Euro reagieren die Schwaben auf eine neue Gefahr: Aus Wolfsburg und München treten mit dem VW Golf Sportsvan und dem BMW 2er Active Tourer starke Konkurrenten auf den Plan. Von Außen haben die Stuttgarter nur leichte Änderungen vorgenommen. Ein neuer Stoßfänger, ein breiterer Kühlergrillrahmen sowie das nun in den Scheinwerfer integrierte Tagfahrlicht sollen in Verbindung mit der stärker konturierten Heckpartie dem Kompakt-Van eine deutlich sportlichere Note verleihen. Das Hauptaugenmerk lag allerdings auf der Modernisierung der zahlreichen Extras, die auch in Zukunft dem Premiumanspruch der Marke und ihrer Kunden gerecht werden sollen. So kommt künftig ein 8-Zoll-Display im B-Klasse Facelift zum Einsatz. Kaufinteressenten können künftig zwischen drei neuen Ausstattungslinien wählen. Den Anfang macht die Linie "Style" mit Alu-Felgen, zahlreichen Chromzierleisten, Multifunktionslenkrad und diversen Ablagemöglichkeiten. Darüber rangiert das Paket "Urban", das die sportlicheren Ambitionen der neuen B-Klasse unter anderem mit 17-Zoll-Leichtmetallrädern und einer zweiflutigen Abgasanlage unterstreichen soll. Die Top-Version des Mercedes B-Klasse Facelift (2014) besteht wie üblich aus drei Buchstaben: AMG. Ein Sportfahrwerk sowie eine direktere Lenkung erhöhen auf der einen Seite die dynamischen Fahreigenschaften, weitere Extras wie Ledersitze sowie weitere Mercedes-typische Annehmlichkeiten steigern zudem den Komfort der exklusivsten Modellausführung.

