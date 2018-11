Die Serien-Vorlage des getunten Mercedes-AMG E63 ist erst seit 2014 im Amt, da steckt der Nachfolger bereits in den Startlöchern: Auf dem Genfer Autosalon im März wird die nächste Generation der athletischen Oberklasse vorgestellt, um etwa 2017 an den Start zu gehen.

Wer in Sachen Durchzug auf noch mehr Power setzt, der findet bei Renntech ebenfalls Gehör und dies in Form mehrerer Möglichkeiten. Der Tuner stellt Leistungssteigerungen auf über 850 PS in Aussicht, das Drehmoment reicht bis auf über 1288 Newtonmeter.

Im Zuge des Generationswechsels wird in wenigen Monaten der nächste Mercedes-AMG E63 vorgestellt. Dass das aktuelle Modell W212 noch längst kein Fall für das Abstellgleis ist, belegt US-Tuner Renntech mit seiner Interpretation der sportlichen Oberklasse! Die Manufaktur mit einer Vorliebe für schwäbische Autos mit Silberstern präsentiert Kombi und Limousine der Power-E-Klasse mit satter Leistungssteigerung und natürlich auch optisch darf eine artgerechte Tuning-Aufwertung nicht abkömmlich sein. Carbon-Komponenten rundherum kommen an der Karosserie zum Einsatz und bilden nicht nur eine Verbesserung zugunsten der Aerodynamik und Motorkühlung (Lufteinlässe). Zur weißen Lackierung bilden dunkle Carbon-Komponenten auch einen gelungenen visuellen Kontrast: Frontsplitter und -schürze, Seitenschweller, Heckdiffusor und als besonders hervorzuhebendes Highlight ein dezenter Dachkantenspoiler stellen markante Unterschiede zur Serienausführung des AMG E63 her.

Mercedes-AMG E63 mit Tuning auf über 850 PS