Wir zeigen neue Fotos des Mercedes-AMG C 63 Facelift (2018) und verraten, was neu ist. Wir verraten Details zu Preis und Motor der Power-Limousine!

Das kommende Mercedes-AMG C 63 Facelift (2018) präsentiert sich aufgefrischt mit marginalen Änderungen. Ein Preis ist noch nicht bekannt. Die neu gestaltete Querfinne der Frontschürze im A-Wing-Design lässt die Limousine noch breiter wirken. Sportliche Seitenschweller und aerodynamisch angepasste AMG-Leichtmetallräder unterstreichen die Performance. Zwei Felgendesigns stehen zur Wahl: Serienmäßig fährt der C 63 auf 18-Zöllern im Zehn-Speichen-Look, für die S-Varianten serienmäßig und die Basismodelle optional sind auch 19-Zöller mit fünf Doppelspeichen erhältlich. Auch hat sich das Stoßstangendesign mit neuen Lufteinlässen geringfügig verändert, zudem kommt erstmalig der Panamericana-Kühlergrill zum Einsatz. Ansonsten bleibt es bei minimalen Veränderungen im kosmetischen Bereich, die vor allem mit Chromakzenten begeistern möchten. Die viel größeren Änderungen finden sich unter dem Blech des Mercedes-AMG C 63 Facelift (2018). Der AMG Vierliter-V8-Biturbomotor hat im Basismodell des C 63 eine Leistung von 476 PS und 650 Newtonmeter Drehmoment, die S-Variante kommt auf 510 PS und ein maximales Drehmoment von 700 Newtonmetern. Die Limousine beschleunigt in vier Sekunden auf Tempo 100, der C 63 S ist 0,1 Sekunden schneller. Die Höchstgeschwindigkeiten liegen bei elektronisch abgeregelten 250 und für den S bei 290 Stundenkilometern. Für die Übersetzung sorgt eine neue Neungang-Wandlerautomatik. Mehr zum Thema: Alle Neuheiten auf der New York Auto Show 2018

Erstmalig kommt der Panamericana-Kühlergrill zum Einsatz! © Mercedes-AMG

Mercedes-AMG C 63 Coupé S Facelift (2018) im Video:

Mercedes-AMG C 63 Facelift (2018): Preis noch unbekannt