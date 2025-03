235 PS (173 kW), 7,1 s auf 100, 115.260 Mark: Bei seiner Einführung 1990 war der Mercedes 190 Evo II schon auf dem Papier eine Ansage, die sich gewaschen hat. Aber für Aufsehen sorgte das DTM-Homologationsmodell nicht nur auf dem Datenblatt. Mit fettem Heckspoiler, üppigen Kotflügelverbreiterungen und 17-Zöllern trat der Evo II geradezu protzig auf, weshalb er auch von Tag eins an polarisierte. Die Zeiten, in denen sich konservative Mercedes-Fans ernsthaft über den frechen Auftritt echauffieren, sind allerdings lange vorbei und so avancierte die nur 502-fach gebaute ultimative Ausbaustufe des "Baby-Benz" über die Jahrzehnte zum gefragten Sammlerobjekt.

Und genau diesen Mercedes 190 Evo II suchten sich die US-Folierungsspezis von Inozetek Ende 2024 aus, um der Weltbühne eine verrückte neue Folierung zu präsentieren – ob das aufgrund des damaligen Images des Evo II genau richtig oder die respektlose Verschandelung eines raren Klassikers ist, sei dahingestellt. So oder so ist das Ding auch abgesehen vom Tuning-Frontspoiler und den anderen Schwellern ein echter Hingucker: Wir haben es mit einem Flip-Flop-Look zu tun, der je nach Perspektive von schwarz zu weiß wechselt und umgekehrt – unseres Wissens gab es so etwas vorher noch nicht (siehe Video unten). Zuerst hatte Inozetek angekündigt, die Folie nicht zu verkaufen. Davon rückte das Unternehmen jedoch ab – möglicherweise auch aufgrund des viralen Erfolgs des 190ers in den sozialen Medien.

Laut dem Tuner ist die Folierung jedoch nicht nur optisch besonders interessant. Durch eine Struktur aus thermoplastischem Polyurethan soll die "Dynamic PPF"-Folierung besonders widerstandsfähig und lackähnlich sein. Von kleineren Kratzern soll sich die rund 0,2 mm dicke Folie gar eigenständig erholen. Davon dürften die wilden Evo-Fans in den 90ern nur geträumt haben ...