Schlechte Nachrichten für die Stadt Hagen. Eine Baustelle auf der Lennentalbrücke legt derzeit den dort installierten Mega-Blitzer lahm, der der Stadt jährlich einen warmen Geldregen beschert. Die Autofahrer kriechen nun allerdings so langsam über die Brücke, dass der Blitzer kaum noch Temposünder vor die Linse bekommt. Und das geht an die Reserven. In dem Fall an jene der Stadtkasse, fehlen dieser durch den Ausfall des Blitzers nun Millionen im Jahr. Alle Infos im Video!

Video Blitzer "Traffi-Tower 2.0" von Jenoptik: Video Dieser Blitzer knipst noch schneller