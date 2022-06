Markenlogos sind die Aushängeschilder der Autohersteller – immerhin prangen sie in der Regel prominent an Front und Heck der jeweiligen Automodelle. Oft steckt hinter ihnen eine jahrzehntelange Tradition, die sich aus Strategie- und Marketinggründen immer weiter entwickelte und zum Schluss die Wappen hervorbrachte, wie wir sie heute kennen. Doch was hat es eigentlich mit dem Tesla-Logo auf sich? Oder dem gefährlich ausschauenden Tier auf dem Alfa Romeo-Logo? Testen Sie Ihr Wissen und versuchen Sie, die Bedeutung von Markenlogos in unserem Quiz zu erraten! Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon