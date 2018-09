... verpassen dem Zweitürer nicht nur ein Breitbau-Bodykit, das keine Zweifel am brachialen Charakter des schon in der Basis über ...

Mansory bereichert die Tuning-Welt um einen weiteren 1000-PS-Hammer: Als Basis für den Breitbau-Sportler dient das Mercedes-AMG S 63 Coupé!

Zurückhaltung und Understatement sind nicht jedermanns Sache, auch und gerade in der Luxusklasse will so mancher Kunde zeigen was er hat. Mansory hat die Lösung für alle, denen das Mercedes-AMG S 63 Coupé ab Werk doch etwas zu dezent auftritt – und selbst als AMG-Modell noch deutlich zu schwach auf der Brust ist. Die Tuning-Experten aus der Oberpfalz verpassen dem Zweitürer nicht nur ein Breitbau-Bodykit, das keine Zweifel am brachialen Charakter des schon in der Basis über 170.000 Euro teuren Luxus-Renners lässt, sondern auch eine extreme Leistungssteigerung für den von Haus aus 585 PS starken V8-Biturbo des Mercedes-AMG S 63 Coupé.

Mercedes-Modellpalette (Sport) im Video:

Mercedes-AMG S 63 Coupé von Mansory