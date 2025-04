Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

LD Systems Anny 8 Soundsystem im Praxistest

Der tragbare Bluetooth-Lautsprecher LD Systems Anny 8 mit integriertem Akku macht aus einem Picknick schnell ein Outdoor-Event: Mit sattem Klang bringt das System Beats und Sounds von Smartphone oder Tablet – sauber verstärkt – über einen Zweiwege-Fullrange-Lautsprecher zu Gehör. Im kurzen Test bewies der neun Kilogramm schwere Kubus je nach Lautstärke mit einer Spielzeit von 3,5 bis sieben Stunden mit einer Akkuladung ordentlich Ausdauer. Eine Ablage fürs Smartphone über dem Speaker erleichtert die Bedienung von Spotify, Deezer & Co. Durch das hinten angeschrägte Gehäuse lässt sich die LD Systems-Box auch zielgenau ausrichten.

Auf der Rückseite befindet sich die Steuerzentrale mit integriertem 5-Kanal-Mixer, 3-Band-Equalizer, Mikro-Eingängen, Display und Handy-Lademöglichkeit per USB-C. Mit bis zu sieben Audioquellen gleichzeitig eignet sich das Anny 8 selbst für Karaoke-Einlagen oder als Gitarren-Amp. Bei maximaler Lautstärke bleibt der Klang verzerrungsfreier und druckvoll. Der Clou: Wer das LD Systems Anny 8 zum fast schon bühnentauglichen Beschallungsgerät ausbauen möchte, kann es mit einer zweiten Box koppeln und so auf Stereosound erweitern. Ein passender Transportrucksack ist als Zubehör verfügbar. Eine Fernbedienung oder eine App gibt es nicht, auch nicht gegen Aufpreis.

Wer steckt hinter LD Systems?

LD Systems ist ein Hersteller von professioneller Audiotechnik, wie Mikrofone, PA-Anlagen oder Lautsprecher. Das Unternehmen ist Teil der Adam Hall Group (Deutschland) mit Hauptsitz in Neu-Anspach, Hessen. Zu weiteren Marken der Adam Hall Group zählen Cameo (Licht), Gravity (Stative), Palmer (Audio), Defender (Kabelbrücken).

Gute Alternativen zum LD Systems Anny 8

Bose S1 Pro+ All-in-One

Mit 6,5 kg deutlich leichter ist das tragbare Soundsystem S1 Pro+ All-in-One von Bose. Optional gibt es bei Bose sogar drahtlose Mikrofone und Instrumentensender, die im Lautsprecher aufbewahrt und geladen werden können.



Vonyx VSA700-BX Partybox

Mit integrierten Rollen und einem ausziehbaren Bügel ist die Vonyx VSA700-BX Partybox trotz ihres Gewichts von beinahe 17 kg transportfreundlich. Drei kabellose Mikrofone und eine Fernbedienung zählen bereits zum Lieferumfang.



Alto Professional Busker

Der Alto Professional Busker zeigt sich besonders mobil: Das Soundsystem wiegt nur 5,4 kg. Zum guten Ton gehört hier auch eine App zur Konfiguration und Fernbedienung.



Wo setzt man mobile Soundsysteme am besten ein?

Der Bluetooth-Speaker LD Systems Anny 8 ist akkubetrieben und tragbar und eignet sich daher besonders für den mobilen Einsatz. Trotzdem möchte man den neun Kilogramm schweren Klotz nicht lange durch die Gegend schleppen. Weite Strecken überbrückt man am besten mit einem Fahrzeug, zumal die Partybox von LD Systems weder Rollen hat noch serienmäßig mit einem Transportrucksack geliefert wird. Auch der (rücksichtsvolle) Einsatz auf dem Campingplatz ist denkbar. Richtig interessant wird das Gerät vor allem dann, wenn man die zahlreichen Eingänge zum mobilen Musikmachen nutzt. Genügend Transportkapazität vorausgesetzt, kann man die Box dann auch mit einem zweiten Speaker koppeln und so in den Genuss von Stereosound kommen.