Die Redaktion der Auto Zeitung trauert um ihren langjährigen Mitarbeiter Laso Cordes. Der Leiter der Grafik-Abteilung verstarb völlig überraschend.

"Niemals geht man so ganz, irgendwas von Dir bleibt hier." Diese frei nach Trude Herr formulierte Textzeile kennen in Köln, Heimatstadt der AUTO ZEITUNG, alle. In der Rheinmetropole entsteht seit 1969 alle 14 Tage eine neue Ausgabe. An ihrem Erfolg entscheidend mitgewirkt hat Laso Cordes, der mehr als 16 Jahre lang als Layouter und zuletzt als Leiter dieser Abteilung wirkte. Er und sein Team sorgen dafür, dass Texte, Überschriften, Grafiken und Bilder so miteinander harmonieren, dass alles zusammen eine echte AUTO ZEITUNG ergibt. Laso Cordes war ein absoluter Glücksfall für die Redaktion. Seine Gelassenheit, seine enorme Erfahrung, seine immer wieder neu entfachte Kreativität und sein unermüdlicher Einsatz waren typisch. Wenn zwischen Heftproduktion und Andrucktermin die verbleibende Zeit wieder einmal auf ein absolutes Minimum geschrumpft war, stieg bei den Chefs vom Dienst der Puls. Laso aber zog seine Geschichten unerschütterlich durch und lieferte pünktlich. Immer. So arbeiten Profis.

AUTO ZEITUNG nimmt Abschied von Laso Cordes

Das Layout ist die Herzkammer einer jeden Printredaktion. Alle Redaktionskräfte – egal ob im Volontariat, Ressortleitung oder Chefredaktion – "gehen" mit ihren Storys "durch" die Grafik-Abteilung. Der eine kommt übermüdet zurück von einem USA-Termin, die nächste – nass bis auf die Knochen – vom Fotoshooting. Doch Müdigkeit, Nässe oder Stress waren schlicht nicht mehr existent, sobald man bei Laso am Tisch saß. Er nahm das Team mit seiner tief verankerten Ruhe an die Hand: "Kein Stress. Wir machen jetzt erst mal ein Scribble." Mit mindestens einem Scherz pro Begegnung war stets zu rechnen. Und Laso konnte selbst beim ältesten Vegetarier-Witz noch herzlich mitlachen.



Laso Cordes schätzte Autos, doch seine größte Leidenschaft gehörte dem Fahrrad. Es müssen Dutzende gewesen sein, auf denen er abertausende von Kilometern zurücklegte. Wie viele Beratungsgespräche er mit neugierigen Redaktionskolleg:innen zum Thema Jobrad geführt hat, ist leider ebenso wenig überliefert wie seine Pläne für die Zukunft. Laso wollte im Herbst noch einmal etwas ganz Neues wagen. Nicht wenige im Team tippten auf einen Fahrradladen. Am 19. April 2024 ist Laso Cordes überraschend gestorben. Er wurde 47 Jahre alt und hinterlässt seine Frau und zwei Kinder. Die tief bewegten Redaktionsteams von AUTO ZEITUNG, AUTO ZEITUNG Online und Classic Cars nehmen Abschied. Frei nach Trude Herr: "Du lässt so vieles hier. Freund, wir danken Dir!"