Anhand je eines Lamborghini Huracán LP 580-2 und eines Lamborghini Huracán LP 610-4 Spyder zeigt Vlogger Spencer Berk, wie Autos bis zu ihrer Auslieferung garantiert kratzerfrei bleiben. Die beiden Huracán sind frisch vom Band und nun vom Lkw auf den Hof des Autohändlers in San Diego (USA) gerollt. Und wie das Video zeigt, sind Transporthüllen des Rätsels Lösung. Sie werden passgenau für den Lamborghini Huracán angefertigt. An sensiblen Stellen wie der Windschutzscheibe verklebt, an weniger sensiblen wie dem Unterboden eingehakt, schützen die Hüllen die beiden italienischen Sportwagen vor Wettereinflüssen, Staub und damit vor alle Arten von Kratzern. Damit die beiden Lamborghini Huracán dennoch gefahren werden können – beispielsweise zur Verschiffung auf das Frachtschiff –, bieten die Schutzhüllen an der Fahrertür und an den Scheiben Öffnungen, die per Reißverschluss verschließbar sind. Wie das Ganze funktioniert, zeigt ein Mitarbeiter des Autohauses. Mehr zum Thema: Das kostet der Lamborghini Huracán Performante Spyder

Lamborghini Huracán – Transporthülle entfernen im Video:

Lamborghini Huracán im Check