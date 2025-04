Heutige Motorräder sind in der Regel stylisch gezeichnet, aber eine Problemzone ruiniert häufig den Auftritt: der Kennzeichenhalter und das hintere Schutzblech. Was da hilft? Kurze Kennzeichenhalter aus dem Zubehör, auch "Tail Tidies" genannt!

Kurze Kennzeichenhalter aus dem Zubehör verleihen dem Motorrad häufig einen cooleren Look als unförmige Originalteile.

Kurze Kennzeichenhalter am Motorrad

Klobige Kotflügel und zu lange Kennzeichenhalter können alle Bemühungen der Designabteilung im Keim ersticken, ein schlankes Motorrad auf die Straße zu bringen. Ein kurzer Kennzeichenhalter – angelehnt an den englischsprachigen Begriff auch "Tail Tidy" genannt – ist eine recht einfache Art, das Heck vieler Motorräder zu verschönern. Gleichzeitig erfüllt er aber alle wichtigen Funktionen und darf legal im Straßenverkehr eingesetzt werden. Aber was gibt es für Optionen im Netz und was bekommt man fürs Geld? Eine Übersicht.

Kurze Kennzeichenhalter fürs Motorrad: Die besten Empfehlungen

R&G-Kennzeichenhalter

Die britische Firma R&G gilt als Qualitätsgarant und bietet auch minimalistische "Tail Tidy"-Sets an. Das hier abgebildete Exemplar von R&G ist speziell für die BMW-Modelle S1000RR, S1000R und HP4, allerdings gibt es auch für andere gängige Modelle gesonderte Varianten. Die Installation wird von Nutzer:innen weitgehend als einfach eingestuft, die abgebildeten Blinker sind jedoch nicht im Lieferumfang enthalten. Entsprechend der Qualität fällt das Set zudem recht hochpreisig aus.

Universal-Kennzeichenhalter

Eine wenig namhafte, aber günstige Variante ist dieser Universal-Kennzeichenhalter. Er ist aus einer Aluminiumlegierung gefertigt und soll für eine große Anzahl an Motorradherstellern passen, unter anderem KTM, Kawasaki, BMW, Suzuki und Honda. Als separates Produkt werden auch andere Ausführungen für anderen Marken und in anderen Farbe angeboten. Der breite Einsatzbereich soll durch einstellbare Winkel und Langlöcher zur Installation erreicht werden. Zu vielen positiven Rezensionen gesellen sich auch Stimmen, die Probleme mit der Installation monieren.

Zieger-Kennzeichenhalter

Zieger, die Eigenmarke des Shops Ibex Parts, bewirbt die eigenen Produkte als "Made in Germany". Der Zieger-Kennzeichenhalter soll universell einsetzbar sein, mit Pech jedoch nach kleineren Bastelarbeiten an Verkleidungsteilen. Durch seine Breite von 17,5 cm ist der schwarz pulverbeschichtete "Tail Tidy" für jeden Kennzeichentyp geeignet.

WingFly-Kennzeichenhalter

Der Kennzeichenhalter von WingFly soll auf die meisten gängigen Motorräder passen, als Beispiele nennt der Hersteller diverse Modelle von Yamaha, Kawasaki und Honda. Neben dem im Winkel verstellbaren "Tail Tidy" enthält das Set auch eine Kennzeichenbeleuchtung und einen einstellbaren Reflektor.

Ist ein Kennzeichenhalter eintragungspflichtig?

Nein, ein mittig montierter Kennzeichenhalter ist beim Motorrad nicht eintragungspflichtig. Eine Ausnahme bilden seitlich montierte Kennzeichen, wie sie bei Choppern und Cruisern beliebt sind. Trotzdem gibt es gewissen Vorgaben, die erfüllt werden müssen: Laut bussgeldkatalog.org muss das Kennzeichen mit der Unterkante mindestens 20 cm über der Fahrbahn angebracht sein, mit der Oberkante aber maximal 1,5 m darüber. Außerdem darf sich das Kennzeichen ausgehend von der Vertikale maximal 30 Grad nach vorne und fünf Grad nach hinten neigen. Auch Kennzeichenbeleuchtung und ein roter Reflektor sind am Heck Pflicht.

