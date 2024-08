Ihre Meinung zum "Pro-Auto-Programm" der FDP ist gefragt

Die FDP will mit einem "Pro-Auto-Programm" das Auto stärken. So sollen Städten und Gemeinden bedarfsgerecht kostenloses Kurzparken ermöglichen. Wo dies nicht möglich sei, soll es alternativ ein günstiges, deutschlandweites Flatrate-Parken geben, so wie es die Bahn mit dem 49-Euro-Ticket eingeführt hat. Auch dürfe der Parkraum nicht künstlich verknappt werden. Zugleich sollen weniger Fußgängerzonen und Fahrradstraßen eingerichtet werden.

