Rund zwei Jahre nach Markteinführung rollt das Kia Optima Sportswagon Facelift (2018) mit optischer wie technischer Überarbeitung auf den Markt. In immer kürzer werdenden Modellzyklen möchte der Autobauer dem rasanten technologischen Fortschritt Rechnung tragen. Da verwundert es nicht, dass gleich zwei neue Motoren und diverse Assistenzsysteme Einzug halten. Äußerlich ist die Modellpflege am veränderten Frontstoßfänger und den neu gestalteten Scheinwerfern, Nebelscheinwerfern und LED-Rückleuchten zu erkennen. Auch das Design der 16 bis 18 Zoll großen Leichtmetallfelgen erhielt eine Auffrischung, zudem ergänzt die Farbe "Runway Red" das Farbspektrum. Die sportlicheren Ausstattungslinien GT und GT-Line erhalten schwarz glänzend lackierte Außenspiegel, Seitenschweller und Lufteinlässe und im Interieur eine schwarz-rote Lederausstattung. Alle Varianten des Kia Optima Sportswagon Facelift (2018) haben das neu gestaltete Lenkrad und mehr Chromapplikationen gemein. Kunden können wahlweise eine schwarze, eine schwarz-graue oder eine braune Stoff- sowie Lederausstattung ordern, die neue Ambientebeleuchtung leuchtet in sechs Farben.



Kia Optima Sportswagon Facelift (2018): Preis noch unbekannt