In Deutschland sind bestimmte Nummernschilder, die an das Hitler-geführte Nazi-Regime erinnern, verboten. Welche Kennzeichen-Kürzel nicht erlaubt sind und welche Regelungen in einzelnen Bundesländern und Landkreisen gelten, erklärt die AUTO ZEITUNG im Video. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Verkehrsrecht Ungestempelte Kennzeichen Fahren ohne Zulassung erlaubt?

Auch interessant: