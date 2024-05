Campen wie der Bundestrainer

Keine Zeit für Camping: Bundestrainer Julian Nagelsmann verkauft sein voll ausgebautes Wohnmobil auf MAN TGE-Basis mit nur 2900 gelaufenen Kilometern. Interessiert? Hier sind die Eckdaten.

Details zu Julian Nagelsmanns Van (Verkauf)

"Leider hat Herr Nagelsmann aktuell wenig Zeit und da es schade ist so ein spannendes Fahrzeug rumstehen zu lassen, gibt es jetzt die Möglichkeit", so leitet VR Vans die Anzeige für den MAN TGE-basierten 6-m-Camper des Fußball-Bundestrainers Julian Nagelsmann ein. Erst im Juli 2023 hatte die Firma stolz den Verkauf des Custom-Vans an den ehemaligen Bayern München-Coach verkündet, nun ist das Wohnmobil mit nur 2900 km auf dem Tacho abzugeben. Kostenpunkt: 136.000 Euro netto, durch eine Versteigerung könnte der Preis jedoch weiter steigen – die Differenz würde gespendet. Der Camper bietet laut der Anzeige bis zu vier Sitzplätze und dank eines Aufstelldachs auch Schlafmöglichkeiten für vier Erwachsene. Neben einer edlen Inneneinrichtung bietet Nagelsmanns Wohnmobil auch ein kleines Kochfeld und eine Toilette.

Das inserierte Wohnmobil lässt sich jedoch trotz umfangreichem Interieur mit B-Führerschein bewegen. So bringt es laut VR Vans 2970 kg auf die Waage, was mit 3,5-t-Zulassung 530 kg zusätzlicher Beladung erlaubt. Platz findet die Ladung im Heck – wenn eines der zwei Betten hochgeklappt ist, lassen sich auch Zweiräder einladen. Außerdem verfügt der MAN über eine Anhängerkupplung mit einer maximalen Anhängelast von 3,5 t. Für die gewünschte Autarkie sollen unter anderem 300-Ah-Batterien, eine Photovoltaik-Anlage sowie eine Dieselstandheizung und ein Warmwasserboiler sorgen. Wir wünschen gute Reise! Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Zehn Tipps zum Kauf von Wohnmobilen (Video):