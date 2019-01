JP Performance ist aus der Szene der Auto-Enthusiasten nicht mehr wegzudenken. In den sozialen Medien ist JP omnipräsent. Sein YouTube-Kanal, auf dem er seit 2012 Einblicke in sein benzingetränktes Leben gibt, zählt mittlerweile über 1,67 Millionen User. Seine Videos werden durchschnittlich 20 Millionen Mal geschaut. Doch was macht den Freigeist so erfolgreich? Was genau ist eigentlich sein Geschäftsmodell? Das folgende Video klärt alle Fragen und gibt interessante Einblicke in die oktanisierte Welt von JP Performance!

Tuning Porsche 911 Turbo: Tuning von JP Performance J.P. hat den Turbo-911er verkauft

JP Performance Geschäftsmodell im Video: