Was macht diesen VW Jetta so besonders? Schon auf den ersten Blick ist zu erkennen, dass hier alles anders ist. Riesige, schräggestellte Räder und ebenso riesige Kotflügel, Rallye-Grill und Corrado-Scheinwerfer in Rauchglas. Aber auch ein Blick unter die Haube offenbart: Hier wurde nachgelegt. Der 1,8-Liter-16V mit G-Lader leistet von Haus aus bereits 160 PS (118 kW), mit Motortuning dürfte dieser VW Jetta aus Polen aber mindestens das Doppelte auf den Asphalt drücken. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Tuning VW T1 Race Taxi: Tuning von Fred Bernhard Power-Bulli mit 530 PS

Auch interessant: