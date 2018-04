Seit Ende 2014 tritt der Infiniti Q70 in Deutschland an – ganz neu ist die Baureihe aber nicht gewesen: Zuvor ging die Oberklasse-Limousine als Infiniti M an den Start, mit dem Facelift wurde die Generation Y51 auch in Deutschland zum Q70. Die fast 5 Meter lange Limousine ist mit drei Motoren erhältlich, neben einem Vierzylinder-Diesel (2.2d) stehen ein Sechszylinder-Benziner (3.7) und ein Hybrid zur Wahl. Eine Kombi-Variante des Infiniti Q70 ist derzeit nicht erhältlich.