Der Kleinbus Hyundai H-1 wird seit 1997 angeboten und gilt als günstige Alternative zu den Großraum-Limousinen anderer Hersteller. In seiner aktuellen Form bietet der Hyundai H-1 dank deutlich mehr als fünf Metern Länge einen extrem geräumigen Innenraum. Mit den unterschiedlichen Varianten Hyundai H-1 Travel und Cargo richten sich die Koreaner gezielt an verschiedene Zielgruppen, die in erster Linie Personen oder Güter transportieren wollen.