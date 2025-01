Der Autopunk im Detail

Helge Thomsen ist vor allem als "Grip"-Moderator bekanntgeworden, obwohl er noch viele weitere Betätigungsfelder hat. Motoraver und seine Werkstatt sind nur einige davon. Zudem hat er eine Tochter, während über seine Frau nichts bekannt ist.

Grafikdesigner, Chefredakteur, Werkstatt-Chef, TV-Moderator, Autopunk, Bierbrauer und Vater: Helge Thomsen ist vieles, aber langweilig ganz sicher nicht. Geboren am 9. Juli 1967 im nordischen Schleswig zwischen Flensburg und Kiel, wurde er mit Filmen wie "Mad Max" groß und entwickelte einen großen Drang zur Individualität, während die Jungs um ihn herum alle blitzblanke VW Golf GTI fuhren. Sein erstes Auto, einen Audi 80, folierte er mattschwarz und gelangte mit ihm in eine Szene, aus der er nie wieder so richtig herauskommen und die ihn zur Gründung des Motoraver-Magazins inspirieren sollte.

Die beruflichen Werkzeuge dazu eignete sich Helge Thomsen als Grafikdesigner bei verschiedenen Agenturen in Hamburg an. Parallel betrieb er eine Werkstatt, in der ab Anfang der 2000er-Jahre auch die TV-Sendung "Die Autoschrauber" gedreht wurde. Das auf RTL II ausgestrahlte Format diente als Vorläufer von "Grip – das Motormagazin". Bei Grip steht er an der Seite von Matthias Malmedie & Co. bis heute als Experte für Kult-Autos und Stunts vor der Kamera. Seit 2019 moderiert er zudem das "Youngtimer Duell" auf DMAX. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Das Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé (2023) im Fahrbericht (Video):

Von Motoraver über die Werkstatt bis hin zu Grip: Helge Thomsens Karriere

Abseits des Fernsehens fand der umtriebige Helge Thomsen weitere Beschäftigung mit dem Automobil. Mal arbeitete er an der nächsten Motoraver-Ausgabe, mal kam ihm eine neue Idee. So auch 2017, als er gemeinsam mit der Hamburger Kehrwieder-Brauerei sein eigenes Bier kreierte: "Helge's Fahrbier". Dahinter steckt ein alkoholfreies Bier, das für sich selbst steht und nicht eine "light"-Version einer bekannten Biersorte darstellt.

Über die Jahrzehnte wuchsen nicht nur Helges Engagements in der Autowelt, sondern auch sein Fuhrpark: Am längsten hält ihm ein 1976er Ford Granada die Treue, der seit den 1980ern in seinem Besitz ist. In seiner Garage stehen auch ein 1966er Dodge A100, ein 1968er Ford F250 Pick-up, ein Porsche 911 SC von 1983 und ein 1930er Ford Model A Hotrod. Auch die Liste seiner automobilen Verflossenen liest sich beeindruckend: De Tomaso Pantera, Porsche 944, Opel Admiral B und der Ford Falcon aus "Mad Max".

Tochter Emma, Frau unbekannt

Zu seinem Privatleben hält sich Helge Thomsen weitestgehend bedeckt. Bekannt ist nur, dass seine Tochter Emma 2012 zur Welt kam und er mit seiner Familie im Alten Land südlich von Hamburg lebt. Ob es sich bei der Mutter von Emma um seine Ehefrau oder eine uneheliche Partnerschaft handelt, gibt der TV-Moderator nicht preis.