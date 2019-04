Heidi Hetzer ist tot. Nach ihrer Weltumrundung kehrte sie am 12. März 2017 in ihre Heimat Berlin zurück. Dort starb die Rallye-Fahrerin am 21. April 2019 aus noch ungeklärten Umständen.

Die Rallye-Legende Heidi Hetzer ist tot. Im Alter von 81 Jahren starb die Weltenbummlerin in ihrer Wohnung in Berlin. Mit ihrer Weltumrundung in ihrem petrolfarbenen 1930er Hudson "Hudo" erlangte sie Berühmtheit. Am Ostersonntag, 21. April 2019, wurde Heidi Hetzer tot in ihrer Berliner Wohnung gefunden. Die genauen Todesumstände sind noch nicht bekannt. Ihre Tochter Marla und ihr Sohn Dylan ließen verlauten: "Die Umstände ihres Todes sind auch lange nicht so wichtig wie die Ihres Lebens. Sie hat bewusst und öffentlich gelebt, so als wäre jeder Tag ihr letzter. Sie hat verstanden – und auch oft gesagt – dass jeder Tag ein Geschenk ist. Bis zuletzt hatte sie eine Offenheit, eine Neugier auf das Fremde, und einen unerschütterlichen Glauben an das Gute im Menschen. Ihre Familie hatte sie sehr lieb und wird sie sehr vermissen". Bereits im Alter von 15 Jahren nahm Heidi Heide Hetzer an ihrer ersten Rallye Teil und wurde mit dem "Benzin-Virus" infiziert. 1954 machte sie eine Ausbildung als Kfz-Mechanikerin in dem Betrieb ihrer Eltern. 1969 übernahm Heidi Hetzer das Opel-Autohaus und machte das Unternehmen bis zu ihrem Ausstieg im Jahr 2012 zu einem der größten Autohäuser Berlins. Im Jahr 2014 brach Heidi Hetzer zur ihrer Weltumrundung in ihrem Oldtimer auf. Ursprünglich plante die rüstige Rentnerin im November 2019 eine erneute Reise durch Afrika. Mehr zum Thema: Oldtimer

News Mercedes G-Klasse: Seit 35 Jahren weltweit auf Achse G-burtstag

Weltumrundering Heidi Hetzer ist tot