Dass dieser Horror-Crash in Los Angeles noch einmal vergleichsweise glimpflich ausgegangen ist, erscheint beinahe unglaublich. Mit 160 km/h rast Sport-Athlet Alex Wilright mit seinem Hyundai Sonata in die an einer Ampel wartenden Autos. Den gewaltigen Aufprall zeigt das Video!

Ein sonniger Tag in Los Angeles, Kalifornien. An einer Kreuzung mitten im Stadtteil Van Nuys stehen Autos und warten auf Grün. Nichts deutet darauf hin, dass gleich etwas Schreckliches passiert. Doch eine Ladenkamera, die an diesem Tag zufällig die Kreuzung filmt, dokumentiert das nahende Unheil. Was sich genau ereignet, zeigt das Video!

Der Unfall im Video: