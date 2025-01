Anliker McLaren SLR 999 Red Gold Dream

Wer den "999 Red Gold Dream" getauften McLaren SLR des Schweizer Tuners Ueli Anliker ausfährt, braucht sowohl ein großes Selbstbewusstsein als auch ein ebenso großzügig dimensioniertes Portemonnaie. Wie sein Name bereits verrät, ist es das ehrgeizige Ziel des roten Renners, die 1000 PS-Grenze (735 kW) zu knacken und gleichzeitig so viel Gold wie möglich mit sich zu führen. Insgesamt fünf Kilo des Edelmetalls wurden in die Lackierung eingearbeitet, on top kommen nochmals 600 am Boliden angebrachte Rubine.