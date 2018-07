Hier wird vermutlich eine Tonne an geschredderten Akten zur Deponie gehievt.

... das tut dem Erfindergeist keinen Abbruch, man kann ja beliebig in die Höhe bauen.

Hau-Ruck! Diese Jungs versuchen mit reiner Muskelkraft einen Klein-Wagen in einen Klein-Transporter zu quetschen. Kann das gut gehen?

Vermutlich verbirgt sich in dem Karton ein riesiger Flatscreen-TV. Trotzdem erscheint uns die Transportweise etwas riskant.

Was nicht passt, wird passend gemacht: Vor einiger Zeit wurde dieser Transporter in Schleswig-Holstein mit einem Mazda im Laderaum aus dem Verkehr gezogen. Dem Fahrer und Beifahrer (beide aus Kasachstan) wurde die Weiterfahrt untersagt. Übrigens: Der Beifahrersitz war demontiert und der Beifahrer musst zwischen Motorhaube und Fahrersitz ausharren.

Wir wissen, dass die Transportsicherheit und die Überpüfung ihrer Einhaltung in vielen Ländern – vorsichtig formuliert – etwas lascher gehandhabt wird als in Deutschland. Hier kuriose Tranpsort-Fails, die dies eindrucksvoll illustrieren.

Wo sollen wir anfangen? Achja, da wäre der Transporter, der drei Supersportler huckepack nimmt und diese dabei nur rudimentär absichert. Die Reifen des Aston Martin ruhen dabei ohne Zwischenlage auf den Dächern der beiden unteren Autos. Aua. Aber auch anderswo werden die Menschen kreativ, wenn es darum geht, möglichst viel Zeug an einen anderen Ort zu verfrachten. Vom Nahen Osten bis Indien sind vollbepackte Vehikel ein alltäglicher Anblick. So zuckeln die oft schon etwas angegrauten Autos mit ihren aufgetürmten Waren-Bergen gemächlich durch die Pampa. Anderswo wiederum wird versucht, einen Kleinwagen in das Heck eines Klein-Lastwagens zu bugsieren – mit bloßen Händen! Und Zuchtschweine im Kofferraum sind Ihnen sicher auch noch nie auf der Autobahn begegnet. Ob Sie's glauben oder nicht; wir haben die Bilder.

Noch mehr Transport-Fails im Video: