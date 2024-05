Ken Block zeigt das nächste Hoonigan-Projekt, jedoch vorerst nur virtuell. Der Hoonifox basiert auf einem Ford Mustang Foxbody und könnte demnächst ein Gymkhana in Miami fahren.

Das Hoonigan-Team um Ken Block hat die neue Driftmaschine vorgestellt, die bald das Gymkhana in Miami unter die Räder nehmen soll: einen Ford Mustang Foxbody, genannt "Hoonifox". Das üppige Bodykit und die Designs zeichnete Ash Thorp, der auch für Ken Blocks Ford Escort Cosworth "Cossie" verantwortlich war und aktuell am Batmobil für den nächsten Batman-Film arbeitet. Neben dem klassischen schwarz-auf-schwarz-Design, das wir bereits vom Ford Mustang "Hoonicorn" kennen, hat Thorp noch ein paar weitere Designs für den "Hoonifox" kreiert, die zum Miami-Thema passen: Kokain-weiß mit grauen Sponsor-Logos und zwei psychedelisch bunte Varianten im 80er-Jahre-Stil. Da das Driftmobil bisher nur virtuell existiert und noch aufgebaut werden muss, steht die endgültige Farbkombination noch nicht fest. Die atemberaubenden Anbauteile wie die übergroße Spoilerlippe sowie der Ansaugtrichter stehen dagegen fest. Für die Heckspoiler-Optik hat sich Zeichner Ash Thorp übrigens von der DTM inspirieren lassen. Der Ansaugtrichter erinnert an den ersten "Hoonicorn" der Hoonigans. Wie dieser soll auch der "Hoonifox" ohne Turbolader auskommen. "Ich wollte ein rohes Gefühl haben. Nicht so wie mit den Turboladern des Hoonicorn V2, die mich scheinbar ständig umbringen wollen", erzählt Ken Block.

